Herečka Ljuba Krbová si tajně vzala Ondřeje Neffa

Svatba se slavnému páru podařila utajit i před příbuznými a kamarády. Rodiče nevěsty dokonce požádal ženich o ruku až po obřadu se slovy: "Dovolte, abych požádal o ruku vaší dcery, kterou jsem si včera vzal." Způsobil tím u nich velké překvapení a v mamince Ljuby vyvolal slzy dojetí.

Herečka si z profesních důvodů ponechala příjmení Krbová. Její manžel pro ni má ale novou přezdívku. "Už mi neříká Krbule, ale Neffko," říká s úsměvem Krbová. Svatbu si oba přáli v komorním duchu už proto, že ji považují za věc intimní a niternou a jsou rádi, že to pochopili jejich blízcí. A protože ji chtěli mít v přírodě a chtěli se také vyhnout obligátním oficialitám, vybrali si altánek na rybníce nedaleko zámku Štiřín.

Bořivoj Navrátil, dlouholetý přítel Krbové a profesor herectví, měl při netradičním obřadu důležitou roli. "Bořek zarecitoval básně ze Zpěvů staré Číny, které se na tyhle věci dívají s nadhledem. Ondřej tomu říká zenbuddhistický obřad, já myslím, že jsme si tenhle rituál udělali tak, aby to pro nás byla hezká chvíle," vypráví Krbová.

Svatbu pár plánoval již před rokem, ale vždy se naskytly nepříznivé okolnosti, díky kterým od ní upustil. Oba sice připouští, že ani teď není vhodná chvíle, ale že už okolnostem podléhat nebudou. Na mysli má kauzu týkající se vraždy Neffovy dcery Ireny, která otřásla jejich životem i veřejností.

"Čeká nás proces, ale po dohodě s advokáty se teď k této kauze vyjadřovat nebudeme. Svatbu bereme jako pozitivní událost a nemáme problém o ní mluvit, to další si ale necháme pro sebe. Ale jestli se ptáte na to, jak to zvládáme a jak žijeme, můžu snad prozradit, že Dominika je slunné dítě a je to s ní prima. Naučila se velmi zřetelně říkat ano a ne a to považujeme za dobré. Ondřejův syn David se o ni stará se svou přítelkyní naprosto vzorně a my jsme k dispozici, kdykoli je potřeba," uzavírá Krbová.