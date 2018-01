Lena Dunhamová se po pěti letech rozešla s přítelem

Zprávu o rozchodu magazínu People potvrdili mluvčí Leny Dunhamové a Jacka Antonoffa.

Poznali na schůzce naslepo v roce 2012, kterou zorganizovala kytaristova sestra, komička Mike Birbiglia. Rande dopadlo tak dobře, že Jack Leně o sobě hned všechno řekl. „Protože když se vám někdo opravdu líbí, chcete, aby hned o vás všechno věděl,“ prohlásil Jack Antonoff v roce 2014.

Krátce poté se hudebník k herečce nastěhoval. Spolupracovali i na několika projektech. Oba prohlašovali, že se vezmou, až budou v USA povoleny sňatky i pro osoby stejného pohlaví. Když v červnu 2015 Nejvyšší soudy tyto svatby povolil, Dunhamová a Antonoff se prý cítili pod velkým tlakem a rozhodli se, že počkají. Nakonec se však rozešli.

Lena Dunhamová vystudovala tvůrčí psaní, píše scénáře, režíruje a hraje. Je také autorkou seriálu Girls, který se snaží představit vcelku reálný život čtyř dívek z New Yorku.

Jack Antonoff je frontmanem kapely Bleachers a kytaristou skupiny Fun. Získal tři ceny Grammy, mimo jiné za hit We Are Young. V New Jersey organizuje hudební festival Shadow of The City.