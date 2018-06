Herečka Laurinová je dvojnásobnou mámou, opět má holčičku

Druhá dcera Laurinové přišla na svět ve čtvrtek krátce před osmou hodinou ráno v porodnici v pražském Podolí. "Malá měří 49 cm a váží 3,430 kg. Obě holky jsou v pořádku," dodal Kameník, který s herečkou žije již několik měsíců.

Přestože pár už delší dobu pohlaví dítěte znal, veřejnosti se chlubit nechtěl.



Sabina Laurinová s Karlem Kameníkem na dubnovém předávání cen TýTý

"Líbí se mi ta zaručená znamení a pověry o tom, co to bude, když je břicho do špičky, dokulata, když dítě nebere mamince krásu, když se prstýnek na niti točí nebo kývá ze strany na stranu a podobně. Mohla jsem vyhlásit sázky na to, co se mi narodí, přišla bych si možná k pěkným penězům," svěřila se před týdnem Laurinová. - čtěte VIDEO: Laurinová brzy porodí, na pohlaví dítěte chce vyhlásit sázky



Sabina Laurinová s dcerou Valentýnkou

Herečka má dceru Valentýnku s Josefem Vojtkem a soukromí si vždycky pečlivě hlídala. Těhotenství dokonce tajila celých pět měsíců a až v dubnu ji na předávání cen TýTý prozradilo rostoucí bříško.

Svatba je zřejmě na spadnutí

Sabina Laurinová a Karel Kameník jsou od loňského září zasnoubeni. Zdali půjdou k oltáři "do roka a do dne", ukážou až následující dny.