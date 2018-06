Janáčková z Ordinace: Když jsem matkou, neřeším blbosti a užívám si

„Když jsem se stala matkou, vnitřně jsem se vyklidnila, neřeším blbosti, užívám si teď a tady, což je pro mě hrozně důležité. Mám hodně věcí srovnaných a přemýšlím nad nimi a také jsem objevila samu sebe,“ řekla Janáčková.

Herečka přiznala, že trvalo rok, než se po narození syna uklidnila a hormony přestaly ovlivňovat její nálady.

„Hodně se mnou cloumaly hormony, takže jsem se opravdu uklidnila dnem, kdy měl syn narozeniny. Nejhorší pro mě bylo šestinedělí. To jsem se tak nějak vzpamatovávala. Ale spíš jsem se vyrovnávala s tím zásahem, porod a vůbec fungovaly hormony a pořád jsem brečela. Byla jsem hrozně k nesnesení,“ míní.

Syn byl podle ní super od začátku. Byl hodný, spinkal, vůbec nezlobil. Do práce se nehnala hned po porodu jako některé její kolegyně.

„Syna jsem si užívala, protože to je tak krásný čas a nikdo vám to nevrátí. Mně bylo hrozně hezky a stále mi je. Takže od něj neutíkám do práce. Vracela jsem se po tom půlroce na představení, točila jsem, protože si přece jen potřebujete hlavu vyvětrat a nabít se,“ řekla Janáčková.

Se synem se doma nyní rozhodně nenudí, je v období, kdy ho všechno zajímá a objevuje svět.

„Teď už chodí, lítá, objevuje, rozhazuje věci, chodí do šuplíků a všechno možné, takže se za ním docela naběhám. Ale mně to vůbec nevadí. Strašně mě ten čas s ním baví. Je s ním hrozná legrace. Miluju procházky, i když podnikáme něco doma. Hrozně se těším na ten čas, kdy už si jenom v klidu lehne a bude se ke mně tulit. Je to vyčerpávající, že večer padnu, ale vlastně mě to hrozně baví a nabíjí také,“ dodala.