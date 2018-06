Herečka Krbová o soužití s Neffem: Ondřej je skřivan, já sova

ONDŘEJ NEFF, SPISOVATEL, MANŽEL LJUBY KRBOVÉ

PROČ JSME SE ROZHODLI PRO SVATBU

Nejdříve jsme čekali. Říkali jsme si, že Židé v kibucech si dávají lhůtu jeden rok, než mezi sebe přijmou nového člena. Ljuba tvrdila, že rok je málo, že růžové brýle padají až tak za dva roky. Nakonec jsme si řekli, že je lepší jednat rázně, protože příjemným věcem se v životě obvykle stavějí do cesty věci nepříjemné. A tak byla svatba.

V ČEM SE LIŠÍME

Ve vztahu k pořádku. Pořádkumilovnost u Ljuby není vlastnost, ale diagnóza. U mě je to pravý opak, jsem vyznavačem takzvaného dynamického pořádku, který lidé nazývají bordelem. (Ljuba: Jen se podívejte tam na jeho stůl s barvičkami, to je to, o čem mluví.)

CO MĚ NAUČILA

Podnítila mě k dobrodružnějšímu cestování. Já měl kamaráda velvyslance v jedné africké zemi. Několikrát mě tam zval a já si říkal: Jet do Afriky, takový nesmysl. Nejsem přece Emil Holub. Teď jsme v Africe pečený vařený. To je nepochybně vklad Ljuby.

JAK CESTUJEME

Máme obytný busík, kde se dá přespat. Byli jsme v Peru, v Keni, chystáme se do Tanzanie. (Ljuba: Jsme schopni zůstat dvě hodiny na jednom skalisku, lítat tam jako blázni a měnit objektivy, jen abychom chytili padající slunce. U pěkného suchého stromu vydržíme hodiny. Člověk, který nefotí, by s námi byl nebetyčně otráven.)

PROČ MĚ OKOUZLILA DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE

Fotím od dětství, syna Davida jsem jako fotografa vycvičil. Byly doby, kdy jsem v koupelně šplouchal obrázky ve vývojce a matka zoufale řvala, jak jsem to tam zaneřádil. Ale digitální fotografie je zajímavější a svobodnější. Když lidé vzpomínají s láskou na vývojky, zvětšováky a černobílé filmy, jsou to pro mě staromilské bláboly. To, co dříve bylo považováno za výborné fotky profesionálů, by dnes technicky neobstálo.

JAK DOBŘE JI ZNÁM Co Ljubě vždy udělá radost? Květiny a hlavně perspektiva nějaké pokud možno šílené cesty. Ljuba: To je pravda, takový dárek neztratíte, nezapomenete na něj. Je lepší než třeba briliantový náhrdelník, který musíte oprašovat.

* 26. ČERVNA 1945 V PRAZE Autor řady knih se sci-fi tematikou, novinář, vydavatel internetových deníků Neviditelný pes a DigiNeff. Dříve pracoval mimo jiné také jako redaktor MF DNES. Jeho první žena zemřela, syn David je fotograf. O dceru Irenu letos přišel, byla zavražděna.

LJUBA KRBOVÁ, HEREČKA, MANŽELKA ONDŘEJE NEFFA

KDE JSME SE SEZNÁMILI

V literární kavárně, byla jsem tam s dcerou. Já četla Čapka, Ondřej své texty. Vítali ho jako oficiálního hosta, on se rozhlédl, podíval se k našemu stolu a řekl: Sednu si tamhle. Pomyslela jsem si, jak je to neuvěřitelně drzý člověk. (Ondřej: Chtěli mě posadit k nějakým úřednicím z národního výboru. Když jsem viděl dvě relativně hezké ženské, raději jsem si sedl k nim.)

CO JSME JEDEN O DRUHÉM VĚDĚLI

Nic. Neznal mě, já jeho také ne. Sci-fi jsem nikdy nečetla, povědomí jsem měla jen o jeho tatínkovi, Vladimíru Neffovi.

JAKOU NA MĚ ZVOLIL TAKTIKU

Balil mě banálním způsobem. Říkal, že jeho máma byla herečka u Voskovce a Wericha. Připadalo mi to laciný a říkala jsem si, že to určitě není pravda. (Ondřej: To byla pravda. Ale to jsem tě nebalil, to já jen tak řekl.)

V ČEM SE LIŠÍME

Ondřej je skřivan, já sova. On vstává s rozbřeskem, a než se proberu k vědomí, má hotové tři články. Mě naopak chytá záchvat energie kolem deváté večer, kdy jsem schopna šoupat nábytkem a dělat skutky udatenské.

CO JSEM SE OD NĚJ NAUČILA

Přivedl mě k digitální fotografii a ta se stala naším společným koníčkem. Dříve jsme spolu jezdili na kole, ale protože nám zestárnul psík a už za námi nemůže běhat, kola odpočívají v garáži.

NÁŠ VZTAH K BOJOVÝM UMĚNÍM

Zabývám se wu-šu, to je čínský název pro všechna bojová umění, jak se zbraněmi, tak bez nich, pro vnitřní i vnější styly. Překvapilo mě, že Ondřej má k tomuto umění také vztah. Nenapadlo by mě, že takový intelektuál běhá v kimonu po tělocvičně. Má pocit, že ovládá meč, ale já jsem trochu detailista v provedení určitých krytů, v říznutí i bodnutí, a tak jsme v tomto směru schopni se o některé detaily dosti přít.

JAK DOBŘE HO ZNÁM Co Ondřejovi udělá radost? Zážitek. Když vymyslím nějakou ztřeštěnou záležitost, udělá mu to větší radost, než kdybych mu koupila třeba encyklopedii. Ondřej: Ano, to potvrzuju, zážitkoví jsme oba dva. K narozeninám mi koupila výlet balonem. Jenže v Africe. Tak jsme letěli nad žirafami a slony.

* 11. ÚNORA 1958 V HRADCI KRÁLOVÉ Už na konzervatoři hrála v populárním seriálu Zkoušky z dospělosti. Má na svém kontě řadu filmů a televizních seriálů, nyní má roli v Ulici na Nově. Hraje také ve Strašnickém divadle. Z předchozího manželství má dospělou dceru Annu Marii.