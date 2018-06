Herečka Keira Knightley odmítla zvětšení prsou

Vévodkyně je historické drama režiséra Saula Dibba. Hlavní postavou snímku je kontroverzní Georgiane Cavendish, která žila v Anglii v 18. století. Film bude mít světovou premiéru 5. září.

S nápadem trochu upravit hereččin dekolt přišlo vedení filmového studia, kterému se nezamlouvala konečná podoba plakátu k Vévodkyni. Keira jejich nabídku bez dlouhého přemýšlení odmítla.



Keira Knightley patří v současnosti mezi nejúspěšnější herečky Hollywoodu.

S podobnou úpravou svého těla má totiž již zkušenosti a byla by velmi nerada, kdyby se něco podobného opakovalo. Když totiž poprvé viděla plakát k jinému snímku, kde ztvárnila hlavní ženskou roli - Král Artuš, nevěřila svým očím. Nejen, že měla úplně jiné proporce v místě ňader, ale navíc byl výsledek podle jejích slov směšný.



Keira Knightley na plakátu k filmu Král Artuš před a po grafické úpravě.

"Byla jsem zděšená. Upřímně říkám, že bych s takovou prasečinou nikdy nesouhlasila. Když mi ukázali první snímky, musela jsem se smát. Měla jsem prsa, která mi padala ke kolenům. Řekla jsem si, že je asi nezvětšili, ale protáhli. Vypadalo to, jako by mi nasadili prsa své babičky," popsala herečka. Grafici pak na její přání museli plakát předělat a ňadra vymodelovat do tvaru, se kterým souhlasila.



Herečka v jednom rozhovoru prohlásila, že miluje těstoviny, kterých dokáže sníst mísu na posezení.

Knightley je kvůli své štíhlé postavě médii podezřívána z toho, že trpí některou z forem poruch příjmu potravy. Podobným nařčením se ale vehementně za podpory celé své rodiny brání a tvrdí, že je prostě jen štíhlá od přírody a nepřibere, i když se snaží.