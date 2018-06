Herečka Kate Hudsonová si prý nechala zvětšit prsa

Kate Hudsonová vždy zastávala názor, že malá prsa jsou hezčí. "Je hezké, když máte níže posazený výstřih, a přitom je to elegantní," tvrdila před lety Hudsonová.

Časopis Us Weekly však přišel s tím, že si prsa nechala zvětšit. "Kate si vždy dělala ze svých prsou legraci, ale její hrudník byl jednou z věcí, která jí narušovala sebevědomí," řekl zdroj blízký Hudsonové.

Jiné zahraniční servery spekulují o těhotenství, díky kterému se Hudsonové prsa zvětšila přirozeně. Herečka se ale těsně před Vánoci rozešla s přítelem a o žádných plánech na dítě se nezmiňuje.

Svému názoru, že co je malé, to je hezké, ale zůstala věrná i v případě, že si do prsou skutečně nechala dát silikon. Z této velikosti by řada hollywoodských hereček měla mindrák.

Hudsonové ale i jedničky pomohou zastavit posměšné komentáře o jejím prázdném dekoltu.