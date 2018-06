Do Česka se nepřestěhuji, říká Judit Bárdos nominovaná na Českého lva

„Zahrát si v českém filmu byl vnitřní sen, takový nevyřčený,“ přiznává mladá herečka. „Nabídky a různé pracovní příležitosti mám ale na Slovensku, takže si stěhování zatím neumím úplně představit. Asi nejvíc kvůli jazyku. Neovládám českou jevištní řeč ani celkově češtinu,“ dodává.

Ve snímku Fair Play hrála sprinterku a hodně se kvůli roli nadřela. „Šest měsíců před natáčením já a Eva Josefíková jsme musely třikrát týdně trénovat. Eva trénovala v Praze a já v Bratislavě. Když už došlo na natáčení, tak jsme už byly fit, měly jsme kondici a ovládaly běžecký styl, což bylo hrozně důležité, takže jsem ráda, že jsme to musely dělat. Bez toho bychom to fyzicky asi nezvládly.“

Běhání ji bavilo, ale teď se vrátila do starých kolejí. „Vydrželo mi to jen v té rekreační formě. V zimě jsme trénovali uvnitř a na jaře a v létě venku. Teď je zima a já už nemám možnost trénovat uvnitř, takže teď netrénuji, jen chodím po schodech nahoru, méně využívám výtah,“ říká herečka, na jejíž postavě se naštěstí tréninkový výpadek nijak neprojevil.

Ačkoli je nominovaná na filmovou cenu a zájem médií o její osobu roste, zůstává skromná. „Před premiérou jsem dávala různé rozhovory a hodně jsem musela vyprávět, ale nemyslím, že to bylo kvůli mně, ale kvůli celému filmu, že to byla tak závažná témata sportu a emigrace. Nemám pocit, že to je zájem o mě, ale o ten film.“