Herečka Jitka Čvančarová si plní sen, jede do Tibetu

Cílem její cesty jsou kromě Tibetu také Nepál a Čína. Horké letní dny, které panovaly v Česku téměř celý červenec, pro ni byly příjemným nahřátím těla před cestou do chladných míst. "V Tibetu je chladno a budu tam do konce prázdnin, takže si balím dvě péřovky, patery teplé ponožky i funkční spodní prádlo. Stal se ze mě úplný outdoorový specialista," směje se herečka.

Do kláštera se prý rozhodně zavřít nenechá a neužije ji ani na velké meditování. Raději pozoruje lidi, vstřebává kulturu a rozšiřuje si tím obzor. "Nepotřebuju změnit filozofii, vím, čemu věřím, ani tam nebudu v klášteře. Chci poznat další bytosti, další krajinu, další duchovní rozměr. Ale zvenčí."

Do exotických, ale také nebezpečných míst vyráží s partou přátel. "Jedeme taková komorní partička, asi ve čtyřech. Jsou to všechno profíci, tak doufám, že se v pořádku vrátíme," věří herečka. Ta má mimochodem pro strach uděláno, spát v opuštěné chatrči, potápět se v hlubinách moře a na procházky chodit do nebezpečné džungle, ji baví nejvíc.

Rodné Česko opustí až příští týden. Na Nejvyšším purkrabství Pražského hradu se ještě rozloučí s Komedií omylů, s rolí Adriany a svými kolegy Martinem Pechlátem, Davidem Suchařípou nebo Borisem Hybnerem. "Komedii omylů už hrajeme třetí rok a 28. července máme derniéru. Jsme nejen herecky, ale i lidsky výborná parta, takže se pravidelně setkáváme také během roku. Určitě se tedy brzo uvidíme," věří Čvančarová.

Jitka Čvančarová a Jana Stryková v Komedii omylů Jitka Čvančarová, Martin Pechlát a Filip Rajmont v Komedii omylů

Po této frašce o záměně dvou sourozeneckých dvojic, kterou uvádějí Letní shakespearovské slavnosti naposledy a ve které Čvančarová hraje žárlivou manželku, bude na programu Romeo a Julie, v Ostravě nově nastudovaná hra s Terezou Dočkalovou, Markem Holým a Jitkou Smutnou v hlavních rolích.