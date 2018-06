Herečka Jiřina Jirásková se po třetí náročné operaci rychle zotavuje

Statečnost však v sobě slavná herečka nezapře. Ještě v pátek se snažila nad svým zdravotním stavem povznést. "Už je to lepší, držím se," řekla iDNES.cz herečka, na jejímž hlase bylo znát, že je velmi vyčerpaná.

"Paní Jirásková leží na jednotce intenzivní péče, ale má dobrou náladu," dodala pro iDNES.cz mluvčí Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Petra Pekařová.



Herečka se první náročné operaci podrobila před měsícem kvůli zauzlení střev, na sál musela i před týdnem kvůli zlomenému kyčelnímu krčku a teď se podrobila dalšímu zákroku. "Její stav se lepší, nicméně stále trvá riziko komplikací právě proto, že paní Jirásková podstoupila tři náročné operace v krátké době," řekl primář chirurgické kliniky 1. LF UK Všeobecné fakultní nemocnice Praha Zdeněk Krška.



Jiřina Jirásková v seriálu Pojišťovna štěstí

O hereččin zdravotní stav se zajímal i prezident Václav Klaus, který Jiráskové osobně zavolal do Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. "To jsem nečekala, to je od pana prezidenta strašně milé," přiznala herečka.

Bývalá ředitelka pražského Divadla na Vinohradech a nyní členka jeho divadelního souboru chce stihnout začátek natáčení páté řady populárního seriálu Pojišťovna štěstí. Podle režiséra Jiřího Adamce se první klapka ozve už v listopadu.