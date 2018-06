Jiřina Jirásková byla opět v péči lékařů, zkolabovala před představením

"Vozy záchranné služby vyjížděly do Divadla Na Vinohradech po 19. hodině kvůli hereččině nevolnosti," uvedla mluvčí pražské záchranné služby Jiřina Ernestová.

Informace o náhlé nevolnosti potvrdilo i vedení divadla. "Paní Jiráskové právě pomáháme, budu se věnovat jí, když dovolíte," řekl iDNES.cz krátce před osmou hodinou večerní umělecký šéf divadla Martin Stropnický. Ten později podle PR manažerky divadla Zuzany Paulusové uvedl, že herečka je již v pořádku a odjela odpočívat domů.

K náhlému kolapsu Jiřiny Jiráskové, která před několika dny oslavila osmdesátiny, došlo těsně před začátkem večerního představení Famílie aneb Dědictví otců zachovej nám, pane, které režíruje právě Martin Stropnický. Na jevišti se během dvou a půl hodiny měly rovněž objevit další významné herecké osobnosti jako Ilja Racek, Petr Kostka či Jana Hlaváčová.

"Představení jsme zrušili právě z důvodu nevolnosti paní Jiráskové, který přisuzujeme celkové únavě. Divákům se budeme snažit nabídnout náhradní termín, většinou to bývá do měsíce od jeho zrušení," upřesnila Paulusová.

Nejbližší představení, které má Jiřina Jirásková odehrát, je plánováno na středu. Tedy v den, kdy si na prknech, jimiž se prochází již několik desítek let, měla převzít ocenění ministra kultury Jiřího Bessera za celoživotní přínos. Zda ke slavnostnímu okamžiku dojde, bude jasné v nejbližších dnech poté, co bude znám vývoj hereččina aktuálního stavu.

Jiřina Jirásková oslavila své kulaté životní jubileum 17. února. V ten samý den ji na Hradě přijal prezident Václav Klaus, během půlhodinového setkání jí popřál vše nejlepší a věnoval herečce velkou kytici bílých květů.

"Přijetí pro mne znamená mnoho. Pana prezidenta Klause si velmi vážím už léta. Měla jsem velmi ráda jeho maminku a jsem vždycky jedno velké ucho, když pan prezident mluví. Můžu říct, že s ním se člověk ani chvilku nenudí," řekla po setkání významná rodačka z Prahy.

S lékaři se Jiřina Jirásková nedobrovolně potkává v posledních letech stále častěji. I přes vnitřní bojovnost a vitalitu si jedny z nejhorších okamžiků prožila koncem roku 2009, kdy se podrobila náročné operaci břicha. Akutní zánět slinivky břišní si vyžádal hospitalizaci na dlouhých pět týdnů.

"Nejhorší je to, co s vámi můžou udělat operace, když nemáte v pořádku kosti, jako kupříkladu já páteř. Jinak mě nic z toho, čím mi ubližovali, nebolí. Tímhle se mi snažili neublížit a to mě bolí, to je nepříjemné," svěřila se iDNES.cz Jiřina Jirásková, která v posledních třech letech prodělala už pět operací.

Dlouhodobě se netají tím, že ji potřebnou energii dodává právě divadlo, kterému věnovala podstatnou část své dlouholeté kariéry. "Divadlo tvoří osmdesát procent mé existence. Zvláště teď, kdy mi odešli všichni blízcí, pro mě ta prkna jeviště znamenají život," uvedla už dřív Jiřina Jirásková.