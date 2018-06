Herečka Jiřina Bohdalová se zhroutila kvůli nahým fotografiím

"Je to katastrofa, kam až jsou schopni lidi zajít. Je to nechutné. Vždyť lidi, kteří to psali, můžou být její vnukové. Já na tohle prostě nemám závity. Nepochopím, jak se k tomu mohl někdo snížit," řekla iDNES.cz herečka Stašová, která je z celé situace naprosto zoufalá. "Maminka si takovou potupu opravdu nezasloužila. Zvláště potom, co všechno pro tenhle národ udělala. Tohle si budu hodně dlouho pamatovat, zcela to mění můj přístup k novinářům," dodala.

Zdravotní stav Jiřiny Bohdalové se začal zhoršovat už ve středu večer, kdy se v televizi objevily upoutávky na čtvrteční vydání deníku. "Byla samozřejmě rozrušena a řekla mi, že lituje okamžiku, kdy se rozhodla do Turecka jet. Je mi skutečně líto, co se stalo, ale toto jsou věci, které neovlivním," řekl podnikatel František Vondráček, který dovolenou pro české celebrity organizoval.

Po bezesné noci následovalo ještě krušnější ráno, kdy herečka musela být převezena do Krizového centra RIAPS v Praze 3. "Utrpěla šok, zcela se z toho zhroutila. Ještě ráno chtěla jít točit, ale v takovém stavu by to opravdu nešlo. Proto jsem zavolala pohotovost. Teď už je maminka doma," uvedla dále Simona Stašová.

Jak bude Jiřina Bohdalová celou věc dál řešit, zatím neví. "Netuším, jak se k tomu postaví. Ale je to opravdu hrůza."

Mediální analytik Daniel Köppl připouští, že bulvární deník zašel skutečně daleko, i když z mediálního pohledu na tom nevidí nic špatného. "Je to za hranicí vkusu, ale ne za hranicí mediální," uvedl.

K celé záležitosti se už vyjádřilo i vedení deníku. "My jsme s paní Bohdalovou mluvili den před vydáním fotografií a ona to s námi konzultovala. Od redaktorů mám informaci, že k celé věci přistupovala spíše pragmaticky," řekl pro iDNES.cz František Nachtigall. "Upozorňuji, že tyto fotografie byly pořízeny naším čtenářem bez nároku na jakýkoli honorář. Paní Bohdalová o tom věděla," dodal.

