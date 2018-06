Herečka Ježková z Nemocnice je těhotná, bude mít holčičku

Šťastným budoucím otcem je hereččin manžel, jehož jméno ale nechce uvádět. Pro dcerku mají manželé vymyšlené už i jméno. "To ale nechceme prozradit. A jestli jsem za holčičku ráda? Musím říct, že mi bylo úplně jedno, co to bude," říká Ježková.

Seriál svým těhotenstvím v žádném případě neohrozila. Dotočilo se v lednu a to ještě těhotná nebyla. A tak si mohla bez nevolností či dalších trablů jiného stavu užívat natáčení. Role zdravotní sestry Alči, která je ve svých šestadvaceti letech ve své profesi tak dobrá, že je již vrchní sálovou sestrou, se jí ostatně moc líbila.

"Je absolutně jiná než já. Dejme tomu, že na ni mají příliš velký vliv její rodiče. A má handicap, kulhá," zmiňuje Ježková. V seriálu ji nemine ani milostný románek, který si prožije s Richardem Krajčem coby doktorem Pavelkou.

Na slavnostní premiéře se kromě třicetileté herečky chvíli zdržela Hana Maciuchová, Jiří Bartoška a Vilma Cibulková, všichni spěchali do divadla. Naopak déle pobyla při dobrém víně například Eliška Balzerová.