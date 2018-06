Jessica Alba: Nesnáším cvičení, je to hrozná nuda

„Nesnáším cvičení. Je to nuda. Dělala jsem to, jen když jsem měla fyzicky náročné role, ale to jsem mezi 17 a 27 lety měla pořád, takže jsem pořád cvičila," řekla Jessica Alba v časopisu Self.

Pak cvičila hlavně po porodech. „Když jsem měla své první dítě Honor, cvičila jsem, abych získala zpět postavu. Pak jsem přestala. Pak jsem otěhotněla s Havie a zase jsem trochu cvičila, ale nechala jsem toho, jakmile jsem se dostala na dobrou váhu. Je to prostě nudné," dodala Alba, která hubla také díky dennímu a nočnímu nošení korzetu (více čtěte zde).

Raději než cvičením si postavu udržuje zdravou stravou, kterou podává i svým dětem. „Jíme především bílkoviny a čerstvé ovoce a zeleninu. Žádné polotovary nebo jídlo z krabice. Děti jedí víc smažených jídel než já, jako třeba domácí taquitos nebo smažené kuře, a to je v pořádku. Pokud to jde, jíme hlavně organické potraviny a bez GMO (geneticky modifikované plodiny), ale nejsme žádný extrém," říká herečka, která je šest let vdaná za Cashe Warrena a má s ním šestiletou Honor a čtyřletou Haven.

Jessica Alba, její manžel Cash Warren a dcery Honor a Haven (2013)

Sama přiznala, že taky občas hřeší proti dietě, ale je to skutečně jen drobný prohřešek.

„Co se mě týká, tak já mám víc energie, když nesním tunu sacharidů. Ale vždycky musím mít kousek čokolády. Dám si misku guacamole, a když si nedám dezert, můžu si dát martini. Nemůžete mít obojí, alespoň ne každý den," říká Alba.