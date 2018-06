Herečka Jane Fondová vydá ve svých 72 letech cvičební DVD

Dvaasedmdesátiletá americká herečka a kdysi fitness ikona Jane Fondová má sice kloubní náhrady, ale stále pravidelně cvičí a udržuje se v dobré kondici. Pomáhá jí k tomu i pravidelný sex, který všem seniorům vřele doporučuje. čtěte také Herečka Jane Fondová doporučuje sex po sedmdesátce.

V březnu začne bývalá propagátorka aerobiku točit cvičební DVD, které vyjde ještě letos. "Moje nové DVD se zaměřuje na lidi, na které se zapomnělo. Na moji věkovou skupinu a generaci babyboomu. Chci oslovit lidi, kteří přestali cvičit nebo nikdy necvičili," řekla Fondová v listu The Daily Telegraph.

Fondová, která také zahájila trend nošení čelenek, návleků na lýtka a sportovních oděvů z lykry, je nyní zřejmě zaměstnána svým vlastním image pro DVD.

Na svém blogu napsala: "Co bych měla mít na sobě? Bylo by zajímavé to slyšet od vás. Lidi, s nimiž pracuji, mohou dělat tyto věci se zavřenýma očima. Musím se smát, když si vzpomenu, jak jsem dělala to první, které je dosud nejprodávanějším videem. Neměli jsme žádný rozpočet, žádného vlasového stylistu nebo vizážistu. Všechno jsme si dělali sami. Napsala jsem scénář na lyžařském zájezdu do Calgary na podlaze hotelového pokoje."

I tak se toto video z roku 1982, které zpopularizovalo domácí cvičení, stalo hitem. Prodalo se ho 17 milionů kopií.

"Kdo tehdy mohl tušit, že toto video rozpoutá byznys s videem? Lidé nechtěli moc platit za ten přístroj, když neměli nic, na co by se chtěli dívat stále znovu, až přišlo moje video s cvičením," píše Fondová na svém blogu.

Zdravotní problémy se však nevyhnuly ani jí. Oscarová herečka trpěla osteoartritidou, což si v roce 2009 vyžádalo operaci levého kolene. Určitou dobu pak musela používat kolečkové křeslo.

Tvrdí, že její problémy s klouby nejsou výsledkem náročného cvičení, kterému se v minulosti hodně věnovala.

"Moje osteoartritida (postupné mizení chrupavky kloubu) je záležitost genů, není to důsledek cvičení," řekla.

Fondová si nechala v roce 2005 vyměnit kyčelní kloub za titanový a léta trpěla bolestmi v zádech.

Svoje poslední cvičební video vydala v roce 1995; celkem jich má na kontě 23 Vydala i pět knih o cvičení a 13 audioprogramů.

Krátce po operaci kolene loni v listopadu řekla: "Už se pomalu rozpadám a připadám si jako skladiště chodících náhradních dílů. Ale musela jsem si to všechno nechat opravit, protože chci zlézt Himaláje. A v osmi tisících mé tělo musí prostě fungovat hladce," dodala Fondová.

K tajemství, proč stále tak dobře vypadá, řekla, že jsou to z 30 procent geny, z 30 procent dobrý sex, 30 procent dělá sport a zdravý životní styl a zbývajících deset procent přičítá svému plastickému chirurgovi. "Jsem teď šťastnější, sex je lepší a lépe rozumím životu. Nechtěla bych být znovu mladá," prohlásila Fondová.

Jane Fondová se navíc chystá po čtvrté vstoupit do manželství. Jejím vyvoleným má být tentokrát sedmašedesátiletý hudební producent Richard Perry.