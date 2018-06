Herecká hvězda z Prci, prci, prcičky hledá partnerku

Fotografie z filmu Prci, prci, prcičky 2.

"Hercem jsem chtěl být prakticky již od malička. Nyní se mi splnil dětský sen a věřím, že se filmování budu věnovat ještě opravdu hodně dlouho. Rozhodně se ale co nejdříve chystám na roli otce. To je teď mým hlavním životním cílem," míní Biggs.Rozhodně si nechce pořizovat dítě až ve vyšším věku. Značný věkový rozdíl mezi dětmi a rodiči podle jeho mínění může způsobit spíš problémy, než přinést do života něco dobrého. "Budu se snažit pokračovat co nejvíce ve filmování a zatím si nedokážu přesně představit, jak to skloubím s rodinným životem. Ale pokusím se. Znám spoustu lidí, kteří to dovedli, tak se od nich budu snažit pochytit co nejvíce zkušeností," tvrdí Jason.O své budoucí ženě ale ještě nemá žádnou představu. "Zatím jsem o žádné dívce nepřemýšlel jako o své celoživotní partnerce. Dokonce si troufnu říct, že ani jedna z těch, které jsem kdy poznal, tou osudovou nebyla. Nebude snadné poznat tu pravou," svěřil se závěrem idol mnoha dívčích srdcí.