Herečka Helen Mirrenová lituje, že se v opilosti dala tetovat

Tetování je dnes v módě. A to je přesně to, co vadí držitelce Oscara Helen Mirrenové. Její tetování totiž vzniklo v době, kdy měli obrázky na kůži jen společenští vyvrhelové a ona tím chtěla ukázat svou vlastní rebelii. Přiznává ovšem, že nebýt alkoholového opojení, zřejmě by ruku pod tetovací jehlu nedala.

"Byla jsem velmi, ale velmi opilá. Bylo to už před dávnými a dávnými časy, kdy tetování nosili jen námořníci a drsní chlapi a taky vězni. Já jsem se rozhodla nechat se tetovat, protože nebylo nic víc šokující, co bych mohla provést," zavzpomínala Helen na mládí.

Dnes už by ale měla představitelka filmové Královny Alžběty raději kůži zcela čistou. Z tetování se stala masová móda a do očí bije z krků, rukou, nohou a dokonce i tváří na každém kroku.

"Jsem tím nesmírně znechucená a šokovaná, protože se to stalo hlavním proudem, což je pro mě nepřijatelné," dodala Mirrenová, která dnes ráda dělá věci, které jí jako mladé dělaly problémy, jako třeba svlékání před kamerou.

"Jak člověk stárne, natáčení nahých scén je snazší. Je to mnohem víc o té roli než o tom, co si o tom mužské publikum myslí. Je to osvobozující," přiznala Mirrenová.

Dnes už si také mnohem lépe a zodpovědněji užívá soukromý sex. Nejhorší podle ní byl ten první, dodnes je naštvaná za to, jak o panenství přišla. "Bylo to urážka od mladého muže. Má důvěřivá romantická duše byla nechutně podvedena, mé ženství zneuctěno. Stále jsem naštvaná, opravdu," tvrdí hlavní herečka.