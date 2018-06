Herečka Halle Berry vystrkuje prsa i zadeček

Halle Berry se v šatech s hlubokým dekoltem k fotografům tak naklonila, že málem svá ňadra neuhlídala. A kdo nestihl zachytit herečku zepředu, měl o několik dní v Berlíně možnost zahlédnout alespoň její sexy pozadí.

Jejímu současnému příteli je tedy co závidět. S kanadským modelem Gabrielem Aubrym chodí čtyřicetiletá Halle již přes rok. Dvakrát rozvedená bondgirl ale prohlašuje, že se vdávat nehodlá.



Miminko ovšem s o devět let mladším partnerem plánuje. Sice se o jejím těhotenství v bulvárech pravidelně objevují informace, ale zatím byly všechny falešné. Halle to nevadí. Pokud se dítě nepodaří počít přirozenou cestou, je pevně rozhodnuta nějaké adoptovat.