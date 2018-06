Natáčet úplně nahá je normální, říká herečka Evan Rachel Woodová

„Už to není divné. Jsme všichni nazí tak často, že už je to normální. Řeknu si jen: Ok, jsem nahá v laboratoři. A je tu Anthony Hopkins. Je to tak neskutečné, že ani není čas na stres,“ vysvětlila herečka v rozhovoru pro C Magazine.

Westworld, který letos vysílá druhou sérii, je sci-fi westernovým seriál o zábavním parku, kde si lidé mohou dopřát i své největší touhy včetně násilí. Woodová hraje jednu z hlavních rolí vzpurné robotky. Za svůj výkon získala odbornou Cenu kritiky.

Herečka pochází ze Severní Karolíny a hraje od svých pěti let. Je dcerou herečky a režisérky Sary Lynn Moorové a Ira Davida Wooda III., filmového a divadelního herce, režiséra a zpěváka. Právě v jeho divadle Theatre In The Park se Evan od dětství spolu s bratrem objevovala.

Díky celoživotním zkušenostem herečka říká, že její mozek funguje odlišně. „Moje smysly jsou jiné. Mám strašně jemné motorické dovednosti, ale můžu i natáčet scénu s divokou jízdou na koni a pistolí v ruce,“ prozradila herečka, která trpí synestezií, čili sdružením vjemů.

„Slyším barvy a cítím zvuky. Myslela jsem si dlouho, že takto to vnímá každý. Je fascinující, jak fungují naše mozky. Až když jsem četla něco o psychologii, dozvěděla jsem se, že existuje tato porucha a co to je. Pak jsem si řekla, počkat, jiní lidé to necítí?“ popisuje.

Herečka, jejíž prvním významným počinem byl seriál Případ pro Sam, se na roli robotky, která zjistí, že celý její život je vykonstruovaná lež, pečlivě připravovala. „Poslouchala jsem spoustu vystoupení třeba na TED konferencích a mluvila jsem s futuristy a vědci, protože jsem opravdu chtěla porozumět vnitřnímu fungování mé postavy,“ popsala Woodová s tím, že natáčení byl pro ni i její kolegy tak silný zážitek, že v nich zanechalo pocit nadlidskosti.

Evan Rachel Woodová se netají svou bisexualitou. V minulosti byla zasnoubená s hudebníkem Marilynem Mansonem. V roce 2012 se provdala za herce Jamieho Bella, se kterým má syna. Manželé se rozvedli v roce 2014. Woodová pak chodila s herečkou Katherine Moennigovou. Loni se zasnoubila s hudebníkem Zachem Villou a už stihli zasnoubení také zrušit.