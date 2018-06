Herečka Eva Mendesová je v léčebně

"Eva v posledních dvou letech tvrdě pracovala a rozhodla se, že si vezme zasloužené volno, aby aktivně zapracovala na některých svých osobních problémech, které sice nejsou kritické, ale ona přesto cítila, že zaslouží profesionální pozornost," řekl její mluvčí serveru People.com.

Přestože informace médii proběhla teprve před pár dny, Mendesová se do léčebny přihlásila už před několika týdny.

Loni se herečka novinářům přiznala, že aby se cítila během natáčení milostných scén s Joaquinem Phoenixem ve filmu We Own the Night uvolněně, musela předtím vypít alkoholický drink.

Cirque Lodge v americkém státě Utah se stal na několik měsíců útočištěm i Lindsay Lohanové, která se zde léčila ze závislosti na alkoholu a kokainu.