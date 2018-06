Herečka Eva Longoria je ve 42 letech poprvé těhotná

Eva Longoria je ve čtvrtém měsíci a na jaře se jí narodí syn. Magazínu People to potvrdil hereččin mluvčí. Pro Longoriu to bude první dítě, její manžel má z předchozího vztahu s exmanželkou Natalií Esperónovou čtyři děti.

O těhotenství herečky se spekulovalo už letos v dubnu. Vyfotili ji na pláži s větším bříškem. Longoria však tyto informace vyvrátila s tím, že se jen více najedla (Eva Longoria: Nejsem těhotná, jen jsem nafouklá ze sýra).

Stát se matkou si herečka vždy přála. „Pokud se to stane, stane se. Pokud to tak má být, bylo by to požehnání,“ řekla loni pro magazín Ocean Drive.

Eva Longoria a Jose Antonio Baston se poznali v roce 2013. Zasnoubili se o dva roky později v Dubaji a v květnu 2016 se vzali v Mexiku.

Mezi 200 hosty nechyběli blízcí přátelé herečky fotbalista David Beckham a jeho manželka Victoria, herečka Penélope Cruzová, zpěvák Ricky Martin, zpěvačka Katy Perry nebo slavný módní fotograf Mario Lopez.