Herečka Demi Moore má číro, Kutcher si pohrál s jejím účesem

Kutcher se zřejmě nechal inspirovat jinými hvězdami showbyznysu, mezi kterými se účes s vyholenou půlkou hlavy stal v poslední době populární. Tento sestřih zvolila nedávno erotickými snímky proslavená zpěvačka Cassie, kterou následovala její slavnější kolegyně z branže Rihanna.

Pro Kutchera nebylo složité stvořit své ženě na hlavě podobný účes. Stačilo mu najít starou fotografii herečky z roku 1997, kdy si kvůli natáčení filmu G. I. Jane nechala úplně oholit hlavu. Kutcherovi tak stačilo na fotografii doplnit slušivé číro a koláž byla hotová. Jednatřicetiletý herec ji hned umístil na svůj profil na sociální síti Twitter a přidal i komentář. "Moje ženuška má nový účes. Jak se vám líbí, kamarádi? Já ho miluju," napsal Kutcher k fotografii.

Moore, která má na síti Twitter také svůj profil, na vtípek svého manžela okamžitě zareagovala. "Zlato, holicí strojek mám připravený!" vzkázala Kutcherovi. Ten hned své počínání vysvětlil. "Miláčku, jen si krátím čas, ale myslím, že s tímhle účesem vypadáš skvěle," lichotil Kutcher své manželce. "Děkuju lásko. A co kdybych si na hlavu nechala vyholit tvé iniciály," pokračovala Moore. Kutcher okamžitě konverzaci otočil do dvojsmyslné narážky. "Mohla by sis je vyholit někam jinam než na hlavu..." popíchl manželku. Ta zřejmě nechtěla zabíhat do podrobností a snažila se obejít dvojsmysl svojí odpovědí. "Třeba do podpaží?" reagovala, fanouškům ale i tak bylo vše jasné.

Mladý herec patří k největším fanouškům sítě Twitter. Kromě soukromých fotek své manželky nemá problém zvěřejňovat důvěrné informace z jejich intimního života a na síti tráví spoustu času. Nedávno dokonce i spolu se svojí manželkou dopomohli svými příspěvky k rostoucímu úspěchu britské zpěvačky Susan Boyle, známé z pěvecké soutěže Britain´s Got Talent.