Herečka Courteney Coxová odešla po jedenácti letech od manžela

Šestačtyřicetiletá Coxová a o sedm let mladší Arquette se rozhodli žít aspoň na čas odděleně, dál však chtějí společně vychovávat dceru Coco. O rozvodu zatím neuvažují. Oba prý věří, že se k sobě vrátí.

"Důvodem tohoto odloučení je lépe porozumět sami sobě, tomu, co potřebujeme od partnera i od manželství. zůstáváme nejlepšími přáteli a zodpovědnými rodiči a stále se hluboce milujeme," uvedli manželé v tiskovém prohlášení.

Coxová a Arquette se potkali v roce 1996 při natáčení filmu Vřískot a za tři roky se vzali. Jejich dceři Coco je teď šest let.

Problémy v manželství ale trvají delší dobu. Coxová to v létě potvrdila časopisu In Style, který upozornil na to, že nenosí snubní prsten. Herečka uvedla, že chodí s manželem na terapie, protože mají léta neshody.