Čtyřicítka Diazová miluje škvarky, kalorie spaluje tancem a sexem

"To je má nejoblíbenější laskomina na celém světě! Nevadí mi na tom ani chlupy, je mi to jedno, sním to! Je to má nejoblíbenější věc," prohlásila blondýna v prosincovém vydání britské Elle.

Herečka v rychlotestu magazínu také prozradila, jak nejlépe spálit kalorie. Věří v kombinaci několika pohybů.

"Třicet minut tance nebo třicet minut sexu? Záleží na tom, jaký sex máte. Zkuste obojí! Dělejte obojí v jeden den, to vám radím já," dodala herečka.

Herečka své rady na zdravý životní styl představí také v knize. Má to být povídání o tom, proč a jak jsou správná výživa a pohyb nezbytné pro zdravý život mladých lidí.

"Není to o tom, co jím, nebo co dělám. Je to o informacích, aby se mladé dívky a ženy mohly na to podívat a samy si vybrat. Nerada bych jim rozkazovala, co mají dělat," cituje herečku britský Daily Mail.