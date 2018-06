Herečka Anne Hathawayová čeká první dítě

„Anne je v druhém trimestru těhotenství a cítí se ve skvělé formě,“ napsal server E! Online a zveřejnil i paparazzi snímky, kde má herečka viditelné bříško.

Hathawayová, která získala v roce 2013 Oscara za nejlepší výkon ve vedlejší roli za film Bídníci, si producenta Adama Shulmana vzala v roce 2012 po čtyřleté známosti. Dítě si oba moc přáli a rozhodně nechtějí zůstat u jednoho.

„Chtěla jsem být mámou od svých šestnácti let. Začnu jedním zdravým dítětem, ale chtěla bych mít několik vlastních a adoptovat. Pustím se do toho. Ráda bych měla tolik dětí, kolik jich zvládnu, nejen po finanční stránce, ale také časově, protože si chci být jistá, že má každé dost péče a zájmu a cítí to. Poslední léta jsem měla v hlavě jediný cíl: dostat roli, dostat roli, dostat roli. Teď jsem to změnila: mít dítě, mít dítě, mít dítě,“ přiznala před časem Hathawayová magazínu Stella.