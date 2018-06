Herečce Filippi ukradli lyže, její kolega Čekan mizí do Uruguaye

8:27 , aktualizováno 8:27

Herečka Gabriela Filippi roní slzy. Můžou za to zloději, kteří jí ukradli novou lyžařskou výbavu. A to přímo z garáže. Navíc to byl dárek k Vánocům.