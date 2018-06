Herec žaluje britskou operu, že mu na plakátu zmenšila penis

Jeho mužství je prý na obrázku mnohem menší, než to, které mu nadělila příroda. A argentinský rodák se s takovou potupou nehodlá jen tak smířit.

Poprvé se di Pace objevil nahý na plakátu v roce 2001 k propagaci Verdiho Rigoletta. Od té doby jeho slavný portrét použili několikrát na billboardech a propagačních letácích.

Jenže osmadvacetiletý hezoun se poté stal hvězdou televize BBC v jejích pořadech Aftersun, The Catherine Tate Show a River City, ale objevil se také ve filmu Three with Kelly Brook. S Královskou operou už nemá navíc nic společného.

"Na plakátu z roku 2005 bylo jeho mužství zmenšeno, takže vypadá, jako by ani žádné neměl," prozradil britskému listu The Sun hercův kamarád.

Jenže nařčení odmítá mluvčí Královské opery: "Je to standardní praxe, že se používají propagační fotografie, a tato byla velmi úderná."

Královská opera po vyjednávání s hercem nakonec plakáty s jeho tváří stáhne.