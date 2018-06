Herec Zavřel o nemoci jater: Za tři týdny jsem zhubl 18 kilogramů

Když se Vlastimil Zavřel v roce 2009 viditelně ztenčil, okamžitě se začalo mluvit o vážné nemoci. Nejčernější scénáře tehdy herec sám přiživil tím, že o nemoci neřekl jediné slovo. Později ale uvedl věci na pravou míru.

"Měl jsem problémy s játrama, tak jsem se musel trochu v jídle hlídat," vysvětlil iDNES.cz. "Ale už jsem to zase dohnal. Řekl bych, že až moc. Tehdy to ale bylo docela velký. Za tři týdny to bylo asi osmnáct kilo, šlo to rapidně dolů, ale bylo mi to příjemný. Jen jsem se bál, aby to nebylo něco ošklivýho, ale pak se to naštěstí zastavilo," dodal Zavřel.

Nyní je zpět na své váze, dokonce má víc, než by si lékaři přáli. A kázeň údajně chybí i ve věci nutné abstinence. "Já jím všechno, hrozně rád jím, hlavně mám rád pivo. Tvrdý alkohol kvůli játrům nemůžu a víno, tomu říkám kyselá voda, to mi vůbec nechutná, takže piju jen pivo a jím všechno," řekl herec.

Vlastimil Zavřel před třemi lety. Byl lehčí o 18 kilogramů.

Ochrannou ruku se nad ním snaží držet manželka Judita, ale jak sama přiznala, jde jí to těžko. "Rady lékařů příliš nerespektuje, dělá si tak trochu, co chce. Já se ho snažím hlídat, ale stejně mě neposlouchá," krčí rameny Zavřelová.

Manželé se ve společnosti objevili v rámci seriálového soustředění Novy, kde se v pražských Žlutých lázních ukázaly desítky známých tváří z Ordinace, Gymplu a Doktorů z Počátků. Letní prostředí Zavřelovým připomnělo nedávnou dovolenou.

"Léto je vesměs odpočinkové, měl jsem sice pár kšeftů, ale to byly jen maličkosti. Byli jsme s manželkou u moře v Chorvatsku, já prostě každý rok potřebuji aspoň na dva týdny k moři, abych si odfrkl. Nechám se zarůst a je mi příjemně. Za chvíli to totiž skončí a celá sezona přede mnou," dodal Vlastimil Zavřel.