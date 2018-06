Herec Vince Vaughn se tajně oženil

Devětatřicetiletý zapřísáhlý starý mládenec se rozhodl, že je čas to změnit. "Je to poprvé v mém životě, co opravdu chci mít děti," řekl Vaughn magazínu People před pár měsíci.

O osm let mladší realitní makléřku Weberovou požádal o ruku už minulý rok na Valentina. "Ti dva už nemohou být šťastnější," řekl jejich společný přítel.

Datum svatby však médiím nesdělili a uspořádali ji v tichosti těsně po Novém roce pouze s rodinou a přáteli. I tak to ovšem nebyla úplně skromná svatba. Oslavy začaly už na Nový rok a trvaly tři dny. Na obřad přijelo 65 hostů.

Chyběla mezi nimi Vaughnova bývalá přítelkyně herečka Jennifer Anistonová, se kterou si zahrál ve snímku Rozchod v roce 2005. Skutečný rozchod zažili o rok později, pár měsíců poté, co se zasnoubili.