Herec Vince Vaughn je ve čtyřiceti poprvé otcem

Locklyn se narodila v Chicagu a vážila 3,5 kilogramu. "Oba dva jsou štěstím bez sebe, že konečně mohli přivítat v rodině svou vytouženou holčičku," potvrdil magazínu People Vaughnův kamarád.



Vince Vaughn si vzal dvaatřicetiletou kanadskou realitní agentku Kylu letos v lednu a ihned po svatbě prohlásil, že touží po rodině. "Je to poprvé, co opravdu toužím mít děti. V kariéře jsem měl velké štěstí, ale můj život byl pouze kariérou už příliš dlouho, takže mě to začalo nudit. Člověk je najednou připraven na to, že jeho život bude o jiných lidech a jiných záležitostech," uvedl Vaughn loni v září.