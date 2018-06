Herec Vince Vaughn bude poprvé otcem

"Vince a Kyla si spolu užijí spoustu úžasné zábavy a to, že budou společně poprvé rodiči, je pro ně skutečně úžasná novinka," prozradil Vaughnův kamarád.

Devětatřicetiletý Vaughn si vzal o osm let mladší realitní makléřku letos v lednu. Svatbu uspořádali malou a ihned po ní prohlásili, že touží po společné rodině.

"Je to poprvé, co opravdu toužím mít děti. V kariéře jsem měl velké štěstí, ale můj život byl pouze kariérou už příliš dlouho, takže mě to začalo nudit. Člověk je najednou připraven na to, že jeho život bude o jiných lidech a jiných záležitostech," uvedl Vaughn loni v září.