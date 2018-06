Herec Vince Vaughn bude mít další dítě

"Tohle je poprvé v životě, kdy jsem něco takového prozradil. Jsme velmi nadšení," svěřil se třiačtyřicetiletý Vince Vaughn v talk show Ellen DeGeneresové.

Dosud svůj soukromý život držel pod pokličkou. V roce 2010 si svou přítelkyni Kylu Weberovou vzal v naprosté tichosti. Ani narození dcery Locklyn nekřičel hned do světa jako jeho kolegové.

Tentokrát to ale nevydržel a rozhodl se šťastnou novinu oznámit. Jeho žena by měla rodit v srpnu.

Vince Vaughn s dcerou Locklyn

Rodinný život si herec nemůže vynachválit. "Jsem tak vděčný. Víte, moje manželka je tak úžasná. Když se narodila dcera Locklyn, byly obě tak krásné a roztomilé, byl jsem moc rád, že jsou obě zdravé a v pořádku. Když jsme poprvé měli schůzku u pediatra, museli jsme si pořídit autosedačku a dát ji dozadu do vozu. Kyla Locklyn připásala a já jsem nasedl do auta. A řekl jsem: Jsme rodina. Jedeme na schůzku jako rodina. To je úžasný pocit," chlubil se Vaughn.