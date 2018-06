Herec Vaculík vyhrál u soudu nad pomluvami o jeho orientaci

Pro Vaculíka, který za svou čest bojuje již tři roky, je to první světlý bod. Herec se totiž svých práv původně domáhal formou trestního oznámení. Policie i státní zastupitelství ale jeho případ vždy odložily. To se však herci nelíbilo a tak podal stížnost k Ústavního soudu. Ani tady neuspěl, a proto přistoupil k civilní žalobě na ochranu osobnosti, což v praxi znamená, že důkazy o pomluvě musí opatřit a zaplatit sám, a nikoliv orgány činné v trestním řízení.

Herec, který v pondělí oslavil 47. narozeniny, chce očistit svou pověst hlavně proto, že celým sporem prý utrpěla i jeho rodina, a především jeho šestiletý syn. "Tenhle rozsudek může podpořit i lidi, kteří mají podobný problém a říkají si, že nemá cenu se takhle bránit. Tohle by jim mohlo pomoci," řekl iDNES.cz Lukáš Vaculík, kterého u soudu už před časem hájili manželka i kamarád a kolega Ondřej Vetchý. - čtěte Nejsem gay, hájil se u soudu herec Lukáš Vaculík

Vydavatelství Bauer media musí podle rozsudku zaplatit veškeré náklady na řízení, dále se omluvit na titulní straně a herci zaplatit 300 tisíc korun. Rozsudek ale není pravomocný, vydavatelství se totiž odvolalo.

S tímto mediálním domem vedou otevřenou válku Helena Vondráčková s manželem Martinem Michalem či moderátor Jan Kraus. Ten kvůli tomu dokonce bojkotoval letošní předávání cen TýTý, které Bauer media mediálně podporuje.- čtěte Kraus bojkotuje TýTý. Neposílejte mi hlasy, vyzval diváky

"Nehlasujte pro mě, neutrácejte. Přestože je TýTý diváckou anketou, musím se také dívat na to, kdo ji organizuje. A protože je pořadatelem zločinecká společnost Bauer media, která mě pomlouvá, lže a dělá si, co chce a není síly, která by tomu zabránila, rozhodl jsem se těchto seancí neúčastnit," řekl Kraus ve své talk show Uvolněte se, prosím.