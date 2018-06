Herec Václav Glazar musí na operaci, jeho život je v ohrožení

"Už to prostě nešlo. Mám strašné bolesti, a i když se je snažím na jevišti překonat, bere mi to síly a doslova trpím," řekl Glazar.

Před sedmi lety právě zásluhou hormonální léčby přibral osmdesát kilogramů a tělo se s váhou nedokázalo vypořádat.

Voda v těle zpřeházela podle herce orgány v břiše, a chce-li přežít, musí se zákroku co nejdříve podrobit.

"Operace bude podle lékařů trvat více než dvanáct hodin a pak budu udržován čtrnáct dní v umělém spánku. Je to totiž velký zásah do organismu a asi při bdělém stavu bych to nezvládl. Když vše půjde dobře, měl bych nemocnici opustit na konci prázdnin," uvedl s nadějí v hlase Václav Glazar.

Podobné problémy měla prý i jeho velká kamarádka, kolegyně herečka Helena Růžičková. "Prožíval jsem její utrpení s ní a vím, co zkusila. Já budu bojovat. Věřím lékařům a věřím i tomu, že 23. září, kdy začne nová sezona mého kabaretu Srdce a kámen, zase budu mezi diváky, bez nichž si život nedokážu představit," dodal herec.