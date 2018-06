Herec Sylvester Stallone tvoří vlastní značku oblečení

MICHAEL SYLVESTER GARDENZIO STALLONE - Pětašedesátiletý Sly Stallone je jeden z nejslavnějších akčních herců. Proslavily ho hlavně série Rocky a Rambo. V dětství to přitom vůbec nevypadalo, že právě on by se měl proslavit jako svalnatý neohrožený hrdina. Trpěl posměšky spolužáků, protože mu ochrnula část obličeje. Možná právě snaha o překonání tohoto hendikepu ho hnala dál a na střední škole se vrhnul na sport a herectví. | foto: Profimedia.cz