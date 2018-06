Herec Robin Williams se potřetí oženil

Svatba proběhla v tajnosti v luxusním lázeňském komplexu v Napa Valley v Kalifornii. Světu o ní dala vědět Williamsova dcera Zelda. "Nechť svatební šílenství začne," napsala v sobotu na Twitter.

Williams potkal Schneiderovou rok po rozchodu s manželkou Marshou, s níž byl 19 let. Krátce potom musel na operaci srdce, kterou podstoupil v roce 2009. Přítelkyně se o něj pak starala během zotavování a podle Williamse ho doslova vrátila do života. Vrátil se dokonce na divadelní prkna, na nichž nestál šest let.

Shcneiderová je hercova třetí manželka. S předchozími dvěma ženami má Williams tři děti - osmadvacetiletého syna Zacharyho, dvaadvacetiletou dceru Zeldu a devatenáctiletého syna Codyho.