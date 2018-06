Herec Radcliffe se otrávil jídlem, musel do nemocnice

Představitel Harryho Pottera se vypravil do New Yorku, aby tu podpořil organizaci Trevor Project pomáhající mladým gayům a lesbičkám smířit se se svou orientací (viz předchozí článek o Radcliffově pomoci homosexuálům).

Newyorská strava ale mladému herci neudělala dobře a musel být převezen do místní nemocnice. Na nemocničním lůžku pak se silnou dehydratací strávil dva dny.

I přes přetrvávající střevní obtíže se rozhodl vrátit do Londýna. "Byl bílý jako stěna. Říkal, že se cítí jako kdyby měl umřít a většinu času strávil na toaletě," řekl deníku The Sun jeden ze spolucestujících.

Svůj úkol v New Yorku Daniel Radcliffe i přes zdravotní potíže splnil. Jako tvář projektu pro snazší začlenění homosexuálů do společnosti si ale vykoledoval sám nálepku gaye. Proti tomu se dvacetiletý herec ohradil.

V rozhovoru pro MTV zdůraznil, že je heterosexuál. "Lidé si to můžou myslet, ale já nejsem gay. Pobavil mě jeden kluk na internetu, který napsal: Jasně, že je to gay, vždyť má obličej jako gay, tak to mi připadalo vážně divné. Obličej jako gay? To teď můj plakát bude viset vedle slavných gayů, jako je Elton John?" smál se Radcliffe v MTV, kde za ženy svých snů označil herečky Scarlett Johanssonovou a Natalii Portmanovou.