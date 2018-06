Herec Pavel Zedníček: z dobráka hajzlem

Za hercovu proměnu může jeho nová role v kriminálním seriálu Expozitura o Berdychově gangu. "Vždycky hrál dobráky, sympaťáky a blbečky a teď hraje hajzla. Začínám se o něj trochu bát. Odchází z domu a do role se vžívá tím, že nasadí zlý výraz a opakuje si větu: Jsem hajzl," říká Kousalová.



Pavel Zedníček s partnerkou Hankou Kousalovou

Na setkání s přáteli festivalu Novoměstský hrnec smíchu byl naštěstí už zase ve své dobrácké kůži. Jeho jubilejní třicátý ročník, který proběhne od 20. do 27. září, představil se soutěžními komediemi i doprovodným programem coby pres-i-dent spolu s kolegou a kamarádem, prezidentem karlovarského filmového festivalu Jiřím Bartoškou. Oceněna na něm letos bude za přínos české komedii Jiřina Bohdalová. "Ta si to zaslouží," míní Zedníček.

Odpolednem plným humoru provedl moderátor Zdeněk Vrba a nechyběli na něm Yvetta Blanarovičová, Martin Maxa, David Suchařípa, Pavel Kožíšek, manželé Luděk a Adriena Sobotovi, která slavila ten den narozeniny, nebo Zdeněk Podhůrský, který se postará o jeden z doprovodných programů, když v Novém Městě nad Metují vystaví své fotografie a zahraje se svou kapelou.



Zábavné odpoledne si nenechala ujít ani Yvetta Blanarovičová.

Úkolem každého hosta bylo přinést svůj hrníček, ke kterému má vztah a vyprávět k němu příběh. Nepřekonatelný byl Luděk Sobota, který právem zvítězil. Pavel Zedníček přinesl hrníček, který je cenou na tenisovém turnaji festivalu, na který ale bohužel ještě nedosáhl. "Snad letos," zadoufal pres-i-dent.



Zedníček by od příštího ročníku festival komedií rád rozšířil a udělal z něj festival světový. Mohl by tady pak přivítat také zahraniční herce. A s kterým komikem by se rád setkal? "S Pierrem Richardem, ten je mi prý i podobný," uzavírá se smíchem herec.