Herec Orlando Bloom se údajně zasnoubil

"Konečně to udělal. Orlando ji požádal o ruku a budou se brát," uvedl pro britský OK! Mirandin bratr Matthew.

Hvězda filmu Piráti z Karibiku Orlando Bloom a australská kráska Miranda Kerrová, která je jednou z tváří nejnovějšího kalendáře Pirelli, jsou spolu víc než dva roky. Letos v létě spolu začali bydlet.

Se svatbou ale zamilovaní nespěchají a chtějí si ji vychutnat za dlouhých letních večerů, takže přesné datum zatím nebylo stanoveno.

Zprávy o zasnoubení tohoto páru se objevily už několikrát. Naposled to bylo letos v květnu, kdy se Miranda Kerrová chlubila fotografům obřím prstenem na prsteníčku. Nic se ovšem zatím nestalo a fanoušci jsou skeptičtí i nyní. Některé zahraniční servery přinesly dokonce vyjádření Bloomova mluvčího, který zasnoubení popírá.

Přátelé slavného páru o zasnoubení nemluví, ale potvrzují, že o svatbě Miranda s Orlandem často mluví a že by modelka chtěla děti. "Je to rozhodně něco, co se jednoho dne stane a co chci," řekla Miranda Kerrová na otázku, jestli by chtěla s Orlandem založit rodinu. Kdy se tak stane ovšem neprozradila.