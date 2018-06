Jsem velmi vybíravý, proto jsem stále sám, přiznal Šimůnek

„Abych se přiznal, děti nemám a rád bych je už měl. Určitě minimálně dvě, ale zatím je nemám s kým mít. Snad to brzy přijde,“ přiznal Šimůnek, který by si přál určitě holčičku. „Kdyby se mi podařil v budoucnu páreček, bylo by to skvělé.“

I když nemá nouzi o fanynky či náhodné známosti, v budoucí partnerce má jasno. „V mém věku jde především o dlouhodobý vztah. Už nechci ztrácet čas na krátké známosti. Věkem už člověk mění hodnoty a já už jsem velmi vybíravý,“ prozradil.

Jeho budoucí životní partnerka by měla být nejen hezká, ale měla by mít i charakter. „Přitažlivost hraje vždy velkou roli, ale s dotyčnou si chci i rozumět. Specifikovat svou představu asi nedokážu, a vlastně ani nechci, jelikož se to nehodí,“ míní moderátor, který se o své budoucí partnerce rozpovídal na křtu dětské knížky Soví příběh, kde byl asi jediným bezdětným hostem.

Sám na své dětství rád vzpomíná a rád by podobné jednou dopřál i svým potomkům. „Dětství jsem měl nádherné, a to díky rodičům. Dodnes s bratry rádi vzpomínáme. Doufám, že mé děti na tom budou podobně. Je důležité si s dětmi hrát a věnovat se jim a já pevně věřím, že to dokážu. Můj táta byl báječný v tom, že nám dával volnost, ale když bylo třeba, přišla kázeň a tak to má být,“ poodhalil Šimůnek vchovné metody svých rodičů.

Mirek Šimůnek byl na křtu dětské knížky Soví příběh jediný bezdětný host.

Jako chlap se podle svých slov nijak neliší od jiných mužů. „Jsem typický muž, co vše řeší na poslední chvíli, třeba jako nákupy dárků. Mám prostě pocit, že na všechno je čas. Nebo známá mužská „smrtelná nemoc rýmička“. Tu já mám celoročně, ale ve chvíli, kdy se musím starat i o jiné, rýmička jde stranou, to zase musím přiznat,“ říká herec.

Jednou se plánuje postarat o velkou rodinu. „Já mám kamaráda, co má pejska a má bývalá partnerka měla dva pejsky a moc mi to vyhovovalo. Až najdu životní partnerku, budu si chtít k dětem ještě pořídit psa nebo kočičku. Myslím, že opravdu funguje, že člověk, co má rád zvířata, má rád lidi,“ dodal.