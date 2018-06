Hádka a usmíření. Hrabě s přítelkyní to stihli i před kamerou

"Jsme oba Býci, a jak je Miry horkokrevná, tak občas jdeme do sebe a druhý den děláme, jako by se nic nestalo. To usmiřování je pak hrozně roztomilé," líčí Miroslav Hrabě. "Co druhý den, po pěti minutách," doplňuje Miriam.

"My občas máme italskou domácnost," vzal si slovo Hrabě. "Jako včera?" ptala se ho přítelkyně. "Něco jsme vybalovali, protože jsem se vrátil z pracovní cesty z Londýna, bylo trochu veselo, ale to si nechám na příště," mlžil herec. "Ne, dobrý, on si jen tak vybaloval," smáli se oba.

Exotický původ Miriam je viditelný hned na první pohled. Že se v ní mísí hned několik kultur, by ale hádal málokdo. "Můj biologický otec je Arab, vychovával mě ale Moldavec, maminka je Češka a žili jsme v Německu," popsala Miriam. "Mě ten její temperament baví, protože miluji legraci a spolu opravdu zažíváme hodně veselých příhod, že?" uzavřel Miroslav Hrabě.

Pár si společně zabruslil v centru Prahy, kam dorazily i další tváře nováckého Gymplu, mimo jiné producentka Lenka Hornová, Karel Heřmánek ml. s přítelkyní či Václav Kopta s dcerami.