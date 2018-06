Herec Miroslav Donutil odměňuje manželku konvalinkami, ona jeho péčí

"Už se nepřekvapujeme, naše výročí slavíme hezky v klidu, ale manžel ctí tradici. Každoročně mi nosí tolik konvalinek, kolik let jsme spolu. Konvalinky byly mou svatební kyticí. Oceňuji to především proto, že výročí slavíme 30. prosince, sehnat v tuhle dobu konvalinky je velká práce," říká Zuzana Donutilová.

Oba předvedli manželský soulad na nedávném zahájení výstavy obrazů a fotografií Jana Saudka, na jehož tvorbu i jejich finální podobu mají stejný pohled.

Výstavu Jana Saudka a jeho dcery Marie v Café Platýz zahájil Miroslav Donutil

"Mám k dílům Jana Saudka velmi kladný vztah. V naší kavárně Platýz vystavuje už potřetí a my jsme na to opravdu pyšní. Je to pro nás čest," líčí dál paní Zuzana a její manžel souhlasně přikyvuje.

Jana Saudka pak Miroslav Donutil obdivuje především kvůli jeho pečlivému a důslednému zkoumání ženské krásy, kterou zachytil na mnoha obrazech a fotografiích.

"Na mě působí ty fotky jako něco, co dělal člověk, který rozumí tomu, koho fotí. Celý jeho život navíc byl navíc protkán něžným pohlavím, na obrazech i fotografiích byly zachyceny právě dámy různých tváří a tvarů, což svědčí o tom, že ty dámy skutečně miluje."

A jaké ženy se Miroslavu Donutilovi líbí víc, ty štíhlé, nebo dámy "krev a mlíko", které se často stávají objektem Saudkova zájmu?

"Ženy takhle nerozděluji, já je rozděluji jen na ty, které mě něčím zaujmou, pak ty, které mě ničím nezaujmou. Postava je mi lhostejná," přiznal Donutil, jehož manželka patří do první skupiny, léta se totiž chlubí dokonalou postavou.

"Je to částečně genetikou, snažím se sportovat a jíst tak, abych se nepřejídala. A od rána do večera mám co dělat. Po manželově boku se opravdu nenudím. Muž je hodně vytížený, takže se starám o to, aby měl zázemí, servis a komfort. Na odpočinek nemám moc času," uzavírá Zuzana Donutilová.