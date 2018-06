Herec Mirek Hrabě shodil dlouhé vlasy. Kvůli Landovi

"Cítím se dobře, ale asi si budu muset nechat narůst alespoň vousy, krátké vlasy mě omladily a nikdo mi teď nehádá sedmadvacet," říká s úsměvem Hrabě.

Kadeřník, kterému svěřil střihání, si vytrpěl své. "Byl jsem nervózní a protivný, nevěřil jsem mu. Když byl hotový, byl jsem rád," přiznává herec.



Dlouhé vlasy obětoval kvůli roli

Kvůli roli je ochotný obětovat hodně, tím spíš pokud jde o roli filmovou. "Když to má smysl a je to odůvodněné, tak člověk skousne hodně. Třeba neuznávám zbytečné svlékání. I v tomto případě je ale rozdíl v tom, má-li to svůj význam. Zažil jsem třeba při Shakespearovských slavnostech na Hradě ve hře Král Lear, kde jsem taky hrál, nahého pana Třísku a tam nahota opodstatnění měla."

Fešák bez partnerky

Hrabě je momentálně bez partnerky, před měsícem se totiž rozešel s dlouholetou láskou Hankou. "Nebudu říkat, kolik let jsem s ní byl, tři roky jsme měli pauzu a pak jsme zjistili, že se nemá dvakrát vstupovat do stejné řeky. A důvod rozchodu? Míjeli jsme se v názorech na život. Alespoň mám teď čas na práci," uzavírá Hrabě.