Herec Meyers z Tudorovců skončil v poutech, vyhrožoval zabitím

Jednatřicetiletá hvězda seriálu Tudorovci, kde hraje krvežíznivého krále Jindřicha VII., údajně zaútočila na posádku před zraky šokovaných spolucestujících. "Byl jako posedlý. Hodně pil už od doby, kdy čekal na svůj let z Paříže domů," uvedl svědek pro server DailyMail.co.uk.

Podle svědků se herec dostal do hádky s obsluhou baru, která už mu nechtěla znovu nalít. "Došlo k nějakému postrkování, a když se číšník snažil zasáhnout, Meyers ho praštil do tváře. Následovalo několik dalších útoků na zaměstnance letiště. Rhys Meyers křičel věty jako ‚Všechny vás zabiju‘, hysterickým hlasem," řekl svědek. Když dorazila policie, ležel už herec spoutaný na zemi. "Urážel policii a říkal, že by mohl sám sebe vykoupit z problémů, jen by stačilo hodit peníze na podlahu," dodal svědek.

Podle mluvčího pařížské policie byl Meyers držen ve vazbě po dobu tří hodin, než vystřízlivěl. Poté musel zaplatit kauci za úmyslné násilí, napadení, ublížení a vyhrožování smrtí. Pro Rhyse Meyerse nešlo o první styk s policií. Herec byl zatčen už v listopadu roku 2007 v Dublinu za opilost, a podstoupil několikatýdenní protialkoholní léčbu.