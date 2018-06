Herec Matthew McConaughey je podruhé otcem

"Vida je portugalsky ´pro život´, a to je to, co nám Bůh dnes ráno dal," uvedl Matthew McConaughey v neděli na svém blogu.

"Camila se výborně zotavuje a oba jsme skutečně velmi poctěni tím, že můžeme tuto malou dámu přivítat v naší rodině. Děkujeme vám za všechna přání všeho nejlepšího a modlitby, je to požehnaný den, děkujeme," dodal čtyřicetiletý hollywoodský herec, známý z filmů Jak ztratit kluka v 10 dnech nebo Svatby podle Mary.

Na malou Vidu doma čeká sedmnáctiměsíční bráška Levi, kterého chtěl herec původně pojmenovat po svém oblíbeném pivu, jako to udělal jeho bratr. Chlapcova matka však tento nápad zavrhla a pár se nakonec shodl na jménu Levi.

Matthew McConaughey, který loni oslavil čtyřicítku, se s brazilskou kráskou Camilou Alvesovou potkal v roce 2006 a rozhodl se usadit a založit rodinu. Když v červnu oznámili, že je Camila podruhé těhotná, neskrýval Matthew své nadšení. "Přivedeme další život na tento svět a budeme mít ještě víc pro co žít. Budoucnost je stále zářivější s tím, jak se rozrůstá rodina," řekl šťastný McConaughey.