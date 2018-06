Herec Mark Wahlberg bude počtvrté otcem

14:53 , aktualizováno 14:53

Herec Mark Wahlberg se již za několik měsíců stane počtvrté otcem. Dalšího potomka čeká s manželkou Rheou Durhamovou pouhý měsíc po svatbě. Plodný pár potvrdil těhotenství časopisu US Magazine s tím, že to perfektně zapadá do jejich plánu pořídit si velkou rodinu.