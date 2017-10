Herec z Glee se přiznal, že měl v počítači dětskou pornografii

Salling, kterého kvůli dětské pornografii zadrželi po udání expřítelkyně v roce 2015, souhlasil s vězením od čtyř do sedmi let. Podle dohody o vině se herec musí také zapsat do registru sexuálních pachatelů a nastoupit léčbu.

Bude pro něj platit zákaz přiblížení se do vzdálenosti 30 metrů od míst, kde mohou být děti, jako jsou školka, parky veřejná koupaliště nebo dětská hřiště. Měl by zaplatit také odškodné v přepočtu milion korun všem svým obětem. Není ale jasné, kolika lidí se to bude týkat.

Herec může s mírnějším trestem počítat poté, co se přiznal, že měl v počítači minimálně 25 tisíc fotek a kolem 600 videí dětského porna. Některé snímky podle magazínu People zachycovaly teprve tříleté děti.

Mark Salling se proslavil především účinkováním v seriálu Glee, kde hrál od roku 2008 Noaha „Pucka“ Puckermana. Na televizních obrazovkách se objevil už v roce 1996, kdy si zahrál po boku herečky Naomi Wattsonové ve filmu Kukuřičné děti IV.