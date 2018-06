Herec Lumír Olšovský uzavřel registrované partnerství

"Už jsme o tomhle důležitém kroku našeho života mluvili předloni, ale protože chci udělat velkolepý mejdan pro všechny známé, na který scházely peníze, odložili jsme to o rok. Teď to opravdu visí ve vzduchu a uvidíme, kdy to spadne," tvrdil ještě před několika měsíci Olšovský.

Jelikož obřad chtěl utajit, věděli o něm jen hercovi nejbližší - rodina a přátelé.

Následná velkolepá party, kterou si Olšovský s partnerem přál, začala podle informací iDNES.cz v 16 hodin v Počernicích. "Děkujeme všem, kteří přišli. Jezte a pijte," pronesli Olšovský s partnerem v úvodu veselky.

Originálního svatebního proslovu se ujali hercovi kolegové z Divadla Na Fidlovačce.

Mezi hosty se objevili Ivana Andrlová, Monika Absolonová, gay aktivista Jiří Hromada, Aleš Cibulka s partnerem Michaelem Jagelkou, Jiří Chum, Iva Pazderková známá jako blbá blondýna, Sandra Pogodová či Adéla Gondíková.

"Bylo to úžasné, dojemné, jinaké v různorodosti hostů, pohoštění, programu - a hlavně v přirozenosti vnímání lásky těch dvou. Jsme daleko před státy deklasující právo na rovnoprávné postavení gayů a leseb," řekl iDNES.cz Jiří Hromada.

Lumír Olšovský s dcerou

Lumír Olšovský byl již ženatý, s bývalou manželkou vychovává dceru Zdeňku.