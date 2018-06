VIDEO: Herec Lukáš Hejlík navrhl vlastní kolekci obleků

„Pamatuji si doby, kdy mi to bylo úplně šumák,“ říká Hejlík, který má za sebou léta hiphopera i léta farmáře, kdy si oblek vzal jedině kvůli roli.

Poslední dobou si ale potrpí na luxusní oblečení. Možná za to může fakt, že jeho partnerkou je modelka pracující převážně v zahraničí Veronika Fašínová. Sám ale říká, že za zrodem jeho zájmu o módu stojí role v seriálu Ošklivka Katka, jež ho vymrštila do světa showbyznysu.

Lukáš Hejlík s přítelkyní Veronikou

Jeho kolekce obleků je odvážná, přitom elegantní. „Nechtěl jsem v tom hrát jen roli modela nebo tváře, ale chtěl jsem si zkusit navrhnout něco, co bych sám třeba nosil, ale zároveň jsem to nechtěl dostat do úplného úletu, aby to nemohli nosit i jiní,“ prozradil herec, jež je také otcem osmileté dcery Kláry.

Ta už se o módu taky zajímá, její otec je ale trochu zděšen tím, co pro dívky v jejím věku vidí v obchodech. „Že bych ji zavedl do obchoďáku, kde ty značky kopírují ženské oblečení na děti a někdy je to až brutálně sexy, tak toho se docela děsím,“ dodal Hejlík.