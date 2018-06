Herec Hejlík, jak ho neznáme: turek po ránu a přítelkyně v náruči

"Stalo se to, po čem jsem celé loňské prázdniny toužil, když jsem se toulal dodávkou sám. Myslel jsem na Anežku. Zřejmě tak intenzívně, že se přání opravdu splnilo. A tak jsme letos brouzdali spolu," uvedl Lukáš Hejlík, který dovolenou pojal jako jeden velký výlet s mnoha zastávkami.

S přítelkyní nejdříve poznával krásy Česka, později okupoval břehy hvarské Zavaly v Chorvatsku a vše završil poutí po východním Španělsku.

"Trasu jsme si naplánovali tak, abychom poznali Barcelonu, Valencii a ostrovy Formenteru a Ibizu. Musel jsem načerpat síly, protože se pracovní kolotoč pomalu roztáčí," doplňuje Hejlík.

Žádný luxus, ale česká pohoda s tureckou kávou po ránu. Takové prázdniny miluje herec Lukáš Hejlík.

Nejvytíženější bude na place novácké Ordinace v růžové zahradě, kterou posiluje od podzimní sezony.

"Už to vypadá, že budu hodně točit, za což jsem samozřejmě rád. Už v září mě ale také čeká Turné v hajzlu s americkým spisovatelem C. D. Paynem. Ten totiž napsal legendární knižní sérii Mládí v hajzlu. Mé Listování totiž od 9. do 17. září ve dvaceti českých městech přehraje jeho novou knihu Neviditelný," uzavírá herec.

Lukáš Hejlík se s přítelkyní Anežkou poznal loni. Mimo jiné je spojuje umělecká branže, Anežka je totiž houslistka.